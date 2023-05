Reprodução/Globo e Band Glenda Kozlowski e Zeca Camargo assumirão o lugar de Faustão na Band





A Band optou por uma solução caseira para tapar o buraco que Fausto Silva deixará em sua programação: escalou Glenda Kozlowski e Zeca Camargo para comandarem uma atração inédita, ainda em fase de desenvolvimento, que estrará no lugar do Faustão na Band a partir de agosto, quando o atual programa for descontinuado da grade.







A informação da escalação da dupla, que ficou famosa na Globo e atualmente pertence ao elenco da Band, foi antecipada por Flávio Ricco, do R7, e confirmada pela coluna com fontes de dentro da emissora. Os dois dividirão a cena em um programa que irá mesclar Jornalismo com Entretenimento.

Zeca está fora do ar desde o fim do programa 1001 Perguntas, lançado no ano passado. E Glenda está à frente do Show do Esporte. Com sua ida à programação diária, ela deverá dar adeus à atração, exibida aos domingos.

O martelo já está batido entre a alta cúpula da emissora, mas os nomes dos apresentadores e o projeto do novo ainda não foram apresentados ao departamento comercial, que irá em busca de patrocinadores para viabilizar o programa. De qualquer forma, a Band está ciente de que o custo operacional deste novo produto será infinitamente menor que o Faustão na Band.

Glenda e Zeca acumulam experiências bem distintas no Jornalismo: ela sempre foi voltada ao Esporte, e ele com uma pegada mais factual mesclada ao entretenimento. Mas a direção da Band avaliou que ambos os perfis têm boas aceitações no mercado publicitário e acredita que não haverá dificuldades em atrair anunciantes.

Demissão após saída de Faustão



Band comunicou nesta quinta-feira (25) a demissão de três diretores do programa do Faustão. São eles: Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira.

"Eles atuaram brilhantemente ao lado de Fausto Silva, liderando com muita competência e profissionalismo uma numerosa equipe que foi responsável por esse projeto que levou alegria, diversão e informação para milhões de brasileiros. A Band agradece aos profissionais pelos dois anos de dedicação ao programa e deseja muito sucesso nas novas empreitadas", publicaram.

Além disso, a emissora informou que segue investimento em entretenimento para a faixa das 20h30 de segunda a sexta-feira. Com um novo formato, a nova atração contará com o comando de Ignácio Iglesias. O mesmo já atuou em diversos programas, como CQC, A Liga, Pesadelo na Cozinha e 1001 Perguntas.