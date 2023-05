Reprodução/Getty Images A princesa contou mais detalhes sobre costume de marido que ela considera um pesadelo

Nesta semana, Kate Middleton declarou que se incomoda com um hábito do príncipe William. A princesa de Gales se casou com o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico há 12 anos, e revelou um costume do marido que considera um 'pesadelo'.



De acordo com o The Mirrow, a princesa de Gales não gosta quando William come pizza no sofá. Ao visitarem uma base da Força Aérea Real em Chipre, na Grécia, Kate terua aconselhado que William mantivesse a pizza longe dos sofás. "Você é um pesadelo com isso", ressaltou.

No mês passado, o casal fez uma entrega surpresa de pizzas no Dowlais Rugby Club. Kate e William chegaram com 22 pizzas recheadas de frango assado, queijo de cabra e calabresa.

Além disso, quando Kate estava grávida da princessa Charlotte, surgiram rumores de que a princesa pedia muitas pizzas ao se hospedar no Carlyle Hotel, no Upper East Side.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko