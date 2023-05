Reprodução/Não é Nada Pessoal O jornalista contou mais detalhes sobre impacto de Claudia Leite em sua vida

Daniel Adjunto contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que sua relação com Claudia Leitte começou após ser atropelado pela van da cantora e desabafar com um padre Fábio de Melo sobre problemas que estava enfrentando.

"Eu defendo muito a Claudia, porque a Claudia é uma pessoa que foi fundamental na minha vida. Meu primeiro relacionamento gay, depois que eu terminei, aquela loucura se sensações. Eu entrei num estado de pré-depressão. Depois que eu terminei foi assim 'nossa acabou a minha vida'. Acho que eu emagreci assim, 9 kg, foi muito traumático. Não falava pra ninguém, namorei escondido".

O jornalista explicou que estava num processo consigo mesmo de se entender, então após o término foi muito difícil. Ele ainda vivia um conflito porque era ativo na igreja e estava se descobrindo.





Quando recebeu conselhos do padre Fábio de Melo ao relatar que se sentia perdido, Daniel foi ouvir músicas alegres e perguntou se poderia ser a cantora. "Eu sou apaixonado na Claudia Leitte. Eu sou fã desde o início. Já fui atropelado pela van dela", disse.



Após isso, em cinco minutos recebeu um aúdio da cantora dizendo que o padre havia conversado com ela. "Daniel, o padre falou que você é meu fã e passou por um ano difícil na sua vida. Queria te dizer que eu to aqui e que você não precisa se desesperar porque tem muita coisa linda para acontecer na sua vida ainda. Não te conheço ainda pessoalmente, mas esse momento vai chegar", dizia no aúdio.

Durante mais quatro dias, o jornalista recebeu mensagens da cantora perguntando como ele estava. Claudia Leitte enviava mensagens biblicas e foi extremamente importante naquele momento. Pouco tempo depois, a cantora fez um show em Brasília e fez questão de conhece-lo.

*Texto de Júlia Wasko

