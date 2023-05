Reprodução/Band O apresentador foi proibido pela antiga emissora de ter um programa dominical

Fausto Silva foi impedido pela Globo de ter um programa dominical na Band. Quando assinou a rescisão de seu contrato com a líder de audiência, ainda no primeiro semestre de 2021, foi colocada uma cláusula que o proibia de estar à frente de uma nova atração que fizesse concorrência a Luciano Huck, seu herdeiro no Domingão.

A cláusula, no entanto, tinha validade até dezembro de 2022, período que a Globo considerava suficiente para quebrar a hegemonia de Faustão na faixa que o consagrou é também fortalecer a imagem de seu sucessor.



A coluna apurou que quando o fim do impeditivo imposto pela Globo estava prestes a acabar, Faustão se reuniu com a alta cúpula da emissora para tratar de sua ida para os finais de semana. Naquela época, ele já estava dando sinais de esgotamento de realizar um programa diário.

Mas a emissora o convenceu de permanecer no diário, afirmando que sua presença na tela de segunda a sexta era uma boa janela comercial para a emissora, atraindo bons patrocinadores e investidores.

Meio a contragosto, Faustão topou seguir 2023 com a atração diária, mas sob o aviso de rever a situação no ano seguinte. O programa ainda estava vendendo bem seus pacotes de anúncios, mas neste ano não estava ajudando a emissora fechar as contas no azul.

Faustão começou a se incomodar com o enxugamento de sua verba de produção, volume de equipe e qualidade de conteúdo que estava colocando no ar. E também bateu o cansaço físico. Uma fonte da coluna, que trabalha no programa, relatou que eram frequentes as reclamações do apresentador nos últimos meses.

Sua saída da Band já é certa. O contrato ainda não foi rescindido e a emissora espera contornar a situação, tentando realocá-lo nos finais de semana, mas no momento a prioridade de Faustão é cumprir as gravações que estão agendadas até 31 de maio.

Na sequência, o programa ficará um mês sob o comando de seu filho, João Guilherme, e de Anne Lettermann. A partir de julho, episódios serão represados até que a Band defina a nova programação que irá substituir o programa de Faustão.