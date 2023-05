Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 22 a 27 de maio

Segunda-feira, 22 de maio

Geremias morre, e Lumiar fica arrasada. Dora e Fábio se animam com a chegada de Lui. Jenifer avisa a Sol que mudará seu registro de nascimento. Dora fala com Mauri, seu oncologista. Rubens, um atirador, segue Lumiar no ICAES. Guiga alerta Lumiar sobre a fuga de Emílio. Lui se solidariza com Dora. Lumiar consegue com Orfeu parte da senha de acesso para as provas do caso de Geremias. Vitinho acerta com Renata e Plínio de fazer um reality sobre o dia a dia de Lui com a banda. Vitinho comunica à banda sobre o reality. Sol conversa com Bruna sobre Lui. Lui e Jade se aproximam. Rubens ameaça Lumiar. Yuri ajuda Lumiar a encontrar a outra parte da senha de Geremias. Lumiar sofre um atentado, e Theo tenta lhe proteger.