Terça-feira, 23 de maio

Irene disfarça quando Luana entra no quarto. Daniel pergunta a Aline se ela está namorando Jonatas. Kelvin sugere que ninguém deixe Cândida sozinha com Irene. Ademir garante a Caio que Antônio quer prejudicar o filho. Anely aconselha Luigi a fugir, depois de contar ao italiano que Daniel está com os números do cartão dele. Menah percebe que Jonatas gosta de Aline. Antônio propõe a Luigi que o italiano ajude Petra a se curar, em troca de uma boa colocação de emprego. Graça reclama com os pais da falta de atenção de Daniel. Daniel não gosta da decisão de Antônio sobre Luigi e avisa ao italiano que ficará de olho nele. Daniel confessa a Caio que não quer se casar com Graça. Tadeu pede a Enzo que descubra quem é a mulher com quem ele fala no hot site. Caio aconselha Daniel a se declarar para a mulher por quem ele está apaixonado.