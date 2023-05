Não É Nada Pessoal Juju Ferrari compartilhou sua opinião negativa sobre a conduta de Deolane Bezera













Juju Ferrari reforçou sua opinião negativa sobre Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, que foi morto em maio de 2021. Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, a musa do Botafogo não hesitou em dizer que a advogada surfou no hype da morte do funkeiro. Na época do acontecido, a influenciadora respondeu um seguidor do Instagram sobre o que a moça achava da doutora, e a opinião segundo ela, hoje em dia "piorou um pouquinho".





"Me perguntaram o que eu achava dela em uma caixinha de perguntas e eu dei a minha opinião. Não vejo conteúdo nela, não vejo que ela entrega algum conteúdo a não ser ameaças, brigas e etc. Não a acompanho também agora, inclusive ela me bloqueou, então não tem como eu acompanhar mesmo", disse.

E completou: "E eu continuo achando ela mal educada, acho desprezível o serviço que ela prestou em A Fazenda. Fora isso, eu não continuei falando mal dela, então eu não sei o porquê dela continuar com essa raiva por mim", comentou.









Na conversa, Juju ainda deu detalhes sobre ser desconvidada da festa da ex-Fazenda Bia Miranda e revelou que o principal motivo para a decisão foi Deolane. "Eu nunca vi [Deolane] pessoalmente e, pelo jeito, acho que nunca vou vê-la porque não vai ser possível... Acho que ela tem um medo de me encontrar pessoalmente. Toda festa é assim, essa não foi a primeira", disse.

E completou: "Há uns 6 meses o Rato, proprietário da produtora Love Funk me convidou para uma festa. Eu estava toda pronta quando ele me ligou dizendo que se eu for, a Deolane não vai apresentar [um certo prêmio no evento]", disse.

A entrevistada contou que foi convidada aleatoriamente para a festa da dançarina de TikTok e que não conhecia a anfitriã, Bia, pessoalmente. O desencontro de informação fez com que ela fosse chamada para o evento. "Não fiquei surpresa [em ser desconvidada] já que a Deolane diz que é 'mãe' da Bia, mas a moça nem sabe com quem a 'mãe' dela têm atritos", disse.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho