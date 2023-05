Maurício Fidalgo/Globo O ator Rodrigo Simas revelou que se sentiu aliviado por ter assumido a sua bissexualidade

















Rodrigo Simas diz que foi um alivio revelar que é um homem bissexual. Na noite dessa terça-feira (16), em evento no Copacabana Palace, o galã declarou que não planejou contar sua sexualidade, mas ao mesmo tempo, sofreu cobranças para expor quem verdadeiramente é.





"Não me planejei contar e falar sobre nada. Eu acho que é um momento mais maduro. Acho que cada uma tem o seu momento e falar sobre isso quando me perguntaram foi um alívio em algum lugar, um prazer enorme, um orgulho de falar quem eu sou. Eu acho que é exatamente isso, essa coisa de ter que se posicionar, quem você é, você simplesmente é", contou ao Splash.

E completou: "Eu já fui muito cobrado e já tive muitas crises, medos em vários lugares. Falando de dez anos atrás, ainda era uma grande preocupação a carreira, se encaixar em algum lugar na heteronormatividade, essa coisa de ser considerado galã. Tudo isso contava muito, mas eu fiquei super feliz de falar sobre e ser uma coisa super natural", declarou.

O ator de 31 anos deseja que a orientação sexual das pessoas deixe de ser um tabu. "A gente ainda vive num mundo de muitos rótulos e, infelizmente, com muito preconceito, muita homofobia, bifobia, galera marginalizando as travestis. Tudo isso acho que a comunidade tenta se defender muito, mas a gente tem que parar de botar como tabu", pontuou.

Assim como a frase a vida imita a arte, Simas celebra ter assumido sua intimidade bem no momento em que está trabalhando na peça Prazer, Hamlet. O espetáculo, em cartaz no Rio, conta a história de um personagem que tem a sexualidade tratada de forma dúbia.

"Eu fiquei muito feliz de falar nesse momento sobre isso com o assunto voltado ao teatro, entendeu? Porque tem a ver muito porque na peça a gente discute a sexualidade de Hamlet. É um julgamento que acho que a personagem vive o que queria viver pela nobreza, sociedade e tudo mais", disse.

E contou que está vivendo uma fase importante em sua vida. "É um momento muito importante que eu fiquei feliz, mas não mudou a minha vida porque eu já sou o que sou e ponto, entendeu? A gente trabalha no sentido terapia de se autoconhecer", finalizou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho