Rivalidade entre as artistas começou por conta de um lançamento feito pelo antigo produtor de Gretchen

Rita Cadillac contou como os rumores sobre uma rivalidade com Gretchen começaram. Com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, e com participação especial de Dicesar, a atriz contou que tudo se deu por uma confusão envolvendo seu nome e do grupo As Chacretes.





"O único desentendimento que teve por parte dela para comigo foi uma coisa que não era eu. Na época ela tava casada com o Chrystian, da dupla Chrystian e Ralf, e o cantor saiu com uma Chacrete, que na época era a Leda Zepellin, mas ninguém sabia quem era a Chacrete. Por cargas d'água alguém chegou na Gretchen e disse que era a Rita", contou.

A dançarina riu da situação e demonstrou que ficou sem saber o que estava acontecendo no momento. Entretanto, quando questionada sobre ter ficado ou não com Chrystian, Rita disse que isso aconteceu apenas quando Gretchen já havia se separado do mesmo.





"Mas peguei depois que ela se separou dele. Mas peguei por acaso. Nós fazíamos parte da mesma gravadora, eu e ele, então a gente viajava pela RGE muito", disse.

A atriz reforçou que na época em que ainda eram casados, não foi ela a integrante de As Chacretes que ficou com o até então marido de Gretchen. Por fim, Rita disse que não negaria se tivesse sido ela.

*Texto de Júlia Wasko

