Marcello Camargo está anunciando nas redes sociais a venda da coleção de Mercedes-Benz, avaliada em R$ 1 milhão, que pertenceu à sua mãe, Hebe Camargo, morta em 2012. Na mansão em São Paulo, onde viveu seus últimos anos, a apresentadora deixou seus pertences, entre eles os cinco carros, de diferentes épocas, todos blindados – xodós da famosa.





Segundo Marcello, o custo de manutenção dos modelos é muito caro. "Carro é uma coisa para quem tem paixão. Eu não sou muito ligado a carro, ficar cuidando. Acho que carro tem que ter amor, se dedicar, cuidar. Então quero que fique com quem tenha amor pelos carros", disse o filho da apresentadora em um vídeo do seu canal no YouTube Café com Selinho.

O último comprado pela apresentadora, o modesto Mercedes S65 AMG, é o mais valioso. "Minha mãe adorava dirigir, ela adorava acenar no semáforo", disse. "O sonho da minha mãe era ter uma Mercedes, e não foi de um dia para o outro que ela conseguiu ter um. Demorou um pouco. A primeira que ela comprou tinha bancos vermelhos. Eu adorei, mas ela não gostou e mandou trocar para a cor preta", conta. Confira:





Desde a partida da apresentadora, o sobrinho de Hebe, Claudio Pessutti era quem cuidava da coleção, no entanto, ele morreu vítima de Covid-19 em 2021. Assim, os carros ficaram sob responsabilidade de Marcello.

Hebe Camargo

Hebe Camargo morreu aos 83 anos no dia 29 de setembro de 2012, em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca de madrugada, enquanto dormia. O corpo foi velado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, no Morumbi, Zona Oeste da capital. E foi sepultada no cemitério Gethsemani.



Desde 2010, a apresentadora vinha tratando de um câncer no peritônio, membrana que envolve os órgãos do aparelho digestivo. No entanto, um de seus médicos afirmou que o organismo de Hebe não respondia mais aos medicamentos.

*Texto de Lívia Carvalho

