5 vezes que os reality shows da Record foram caso de polícia

Igor da Silva Cavallo

Atual participante da Vila em A Grande Conquista, o professor de jiu jitsu cometeu diversos atos graves antes de entrar no programa, como roubo, fraude, estelionato e falsidade ideológica. Mesmo condenado por todos os erros, e sendo preso por diversas vezes, ele encontra-se em liberdade condicional em um reality show. Em apenas dois dias de exibição, o mesmo demonstrou ter um temperamento explosivo e grosseiro e já tentou intimidar duas participantes do programa. Os crimes de Cavallo são muitos e somam mais de 7 mil páginas de processo, que descrevem furtos, golpes com notas falsas, roubo de veículos e cheques sem fundo.