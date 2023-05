Divulgação/Fox Sport Apresentador é sondado após deixar SBT em abril

Benjamin Back foi visto circulando pelos corredores da CNN Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta quinta-feira (4). O apresentador foi demitido do SBT no dia 20 de abril, após três anos trabalhando na emissora, e agora é sondado para outros trabalhos.



A demissão do apresentador foi uma grande surpresa, e o próprio não esperava por essa decisão da emissora. De acordo com o SBT, foi necessário o corte devido a reestruturação de custos do departamento de esportes.

"Quando eu fui avisado da demissão a minha reação foi de perplexidade pela forma como foi. Em março, eu gravei um piloto de um programa que não era o Programa Livre, como muita gente confunde, mas era um programa para o público jovem, super legal e super bem feito. Todas as pessoas que assistiram achavam muito legal. Lógico, ter um programa de auditório no SBT sempre foi um sonho que eu tinha. Sempre tive esse sonho, nunca neguei e estava bem próximo de realizar. Eu achava. De novo, sou funcionário do SBT e a empresa achou, por algum motivo, que era melhor me mandar embora e não tenho o que fazer", contou.

Nesta semana, o apresentador conheceu a sede da CNN Brasil e conversou com os diretores, mas não há nenhuma confirmação de contrato. Atualmente, Benjamin não trabalha em nenhum programa esportivo, mas é parceiro do Grupo Itaiaia em que divulga notícias para televisão, rádio, site e Youtube.

Mesmo sem evidências, os internautas acreditam que Benjamin é um dos nomes cotados para trabalhar na vertical CNN Esportes na internet, lançada recentemente pelo canal.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko