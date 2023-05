Reprodução A cantora não conteve as lágrimas em seu estreia do tributo a Gal Costa

Na última quarta-feira (3), a cantora Gina Garcia emocionou o público e não conseguiu conter a emoção ao estrear o aclamado tributo a Gal Costa. Com a plateia lotada no Teatro Claro, em São Paulo, a artista conquistou a plateia com seu talento.



Em seu primeiro show solo e sendo fã incondicional de Gal, Gina teve o prazer de cantar os principais sucessos da cantora que faleceu em novembro de 2022.

Além da importância de um show como tal, Gina demonstrou todo seu talento e repertório cantando hits de diferentes estilos, como frevos e sambas interpretados originalmente por Gal.

Entretanto, não apenas a voz e delicadeza de Gina encantaram o público, mas o momento em que seu filho, Daniel Garcia, subiu ao palco. Ao cantar Um Dia de Domingo, seu filho surgiu no meio da plateia para se juntar a mãe, sendo aplaudido pelos espectadores.

A cantora ainda contou com troca de look, lágrimas e sorrisos estonteantes, trazendo temas importantes ao longo do espetáculo. Exaltar o Brasil livre, Modinha para Gabriela e Vaca Profana são exemplos que tocaram o coração de todos aqueles que estavam no momento.

Por fim, seu filho retornou ao palco com buquês representando a produção e a família, agradecendo e parabenizando Gina pelo sucesso e dedicação no espetáculo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko