Brisa e Oto

Depois de reatar com Oto (Rômulo Estrela), Brisa (Lucy Alves) finalmente consegue o tão sonhado final feliz com o seu amado. Além disso, a protagonista engravida e com isso consegue solucionar o mistério do DNA, provando que os testes negativos com o filho Tonho eram uma consequência de seu quimerismo. Quando Brisa vai ao hospital dar à luz ao segundo bebe, um juiz manda uma equipe ao local para comprovar se Brisa estava certa.