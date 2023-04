Reprodução GloboNews utiliza imagens exclusivas da CNN

A GloboNews teve que se render à sua maior concorrente e exibiu nesta quarta-feira (19) imagens exclusivas obtidas pela CNN Brasil, do circuito interno de 22 câmeras do Palácio do Planalto, captadas em 8 de janeiro, dia do maior ato golpista comandado por aliados de Jair Bolsonaro. O canal de notícias da Globo colocou o seu logo em cima das gravações.

A CNN Brasil transmitiu com exclusividade imagens dos atos criminosos que aconteceram no dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto, mas outros canais como GloboNews utilizaram as imagens para divulgação do assunto.

As imagens do circuito interno das câmeras registraram vídeos do general Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula.

Nas gravações, é possível ver o capitão do Exército, integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e responsável pela segurança do Palácio do Planalto. O mesmo conversava com invasores e os comprimentou com um aperto de mão.

Outra câmera registra que Gonçalves Dias tentou impedir um dos vândalos, mas quando viu outro criminoso pegar um extintor de incêndio não demonstrou qualquer reação para tentar contê-lo.

Após o escândalo ser exposto em rede nacional pela CNN Brasil, e compartilhado por todos os demais canais e emissoras, o ministro pediu demissão. Em entrevista à Globo, Gonçalves Dias afirmou que as imagens foram tiradas do contexto e que ele só estava no local para tirar os manifestantes de lá.

*Texto de Júlia Wasko

