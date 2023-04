Reprodução O casal terminou o relacionamento de sete meses recentemente

O relacionamento de sete meses entre a psicóloga e influenciadora Pequena Lo e o produtor de eventos e estudante de Medicina Veterinária, Cristopher Pontes, chegou ao fim. Eles haviam se conhecido no final do ano passado e logo engataram um romance, que durou apenas sete meses.



O casal assumiu o relacionamento em janeiro de 2023, no aniversário de 27 anos de Pequena Lo. Quando questionada sobre o início do relacionamento, a influenciadora contou que eles se conheceram em setembro no Rock In Rio, e era seu primeiro namoro.

"Acabei conhecendo no Rock in Rio. Não divulguei. Acaba sendo algo pessoal e também para nos poupar, às vezes, porque internet a gente sabe como é. Mas hoje, na minha festa, ele tá aqui. Aí explodiu essa bomba", contou.

Na época, Pequena Lo contou que estava feliz com o namoro com Christopher Fontes. "Estou muito feliz, é meu primeiro namoro. Ele é uma pessoa incrível. Estou apaixonada. Meus amigos dizem: 'até que enfim'. Agora estou apaixonada, estou quietinha", afirmou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko