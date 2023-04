Divulgação Homem que espalhou fotos dos corpos de Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz é preso em Santa Maria

Nesta segunda-feira (7), um homem foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal, por difundir pelas redes sociais as imagens dos corpos de artistas falecidos, como Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.





De acordo com o portal Metrópoles, um homem de 22 anos, que utilizou o Twitter para compartilhar imagens dos corpos dos artistas mencionados acima, foi detido. As imagens dos artistas falecidos, obtidas de forma clandestina e distribuídas ilegalmente, são consideradas crimes e resultaram na prisão do homem em Santa Maria, no Distrito Federal.

Após isso, uma investigação apontou que o mesmo rapaz compartilhava o conteúdo criminoso. Vale ressaltar que no Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa, conforme o art. 212 do Código Penal.

Sua prisão foi decretada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), e a operação, batizada de Fenir, tem como função reprimir os crimes envolvendo imagens capturadas durante perícia do Instituto Médico Legal (IML).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko