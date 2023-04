Reprodução O atual Rei do Reino Unido foi atacada por pelo menos cinco ovos





Nesta sexta-feira (13), Patrick Thelwell, um homem de 23 anos, foi considerado culpado pelo comportamento ameaçador após jogar ao menos cinco ovos no rei Charles em novembro do ano passado.



Charles III, o mais longevo herdeiro do trono britânico e atual Rei do Reino Unido e de mais 14 Estados soberanos e independentes, foi atacado com ovos no ano passado quando visitou York, norte da Inglaterra.

Após quatro meses do ocorrido, o Crown Prosecution Service (CPS) afirmou que o homem foi condenado a uma ordem comunitária de 12 meses com 100 horas de trabalho não remunerado.

“Thelwell não demonstrou remorso após sua prisão e continuou a reforçar sua intenção de atingir HM (Sua Majestade) o rei com os ovos”, afirmou Nick Price, chefe da Divisão Especial de Crime e Contraterrorismo do CPS.

Em um comunicado, Nick Price ainda reforçou que esse comportamento ameaçador é inaceitável e não será tolerado. Na ocasião, quando o homem foi questionado sobre sua atitude, afirmou que jogou ovos no Rei Charles pois era isso que ele merecia.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko