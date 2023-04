Reprodução/Instagram Ceará filmou o momento em que sua esposa recuperou suas bolsas de grife roubadas há uma semana

Uma semana após ter sua mansão em São Paulo invadida por assaltantes, a modelo, bailarina e influenciadora Mirella Santos foi à delegacia para recuperar suas bolsas de grife roubadas.



Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, filmou em seus Stories do Instagram sua mulher, Mirella Santos, na delegacia reconhecendo algumas de suas bolsas de grife roubadas.

Há uma semana, a mansão do casal em São Paulo, onde moram com a filha Valentina, de 8 anos, foi invadida por assaltantes, que levaram diversas pertences do casal, como as bolsas de grife de Mirella.

Com sorte, os acessórios de marcas como Louis Vitton e Channel, foram rastreados pelo número de série de cada um, mas como alguns não foram recuperados, acredita-se que foram revendidos pelos assaltantes.

Ao longo do vídeo publicado por Ceará, é possível ver Mirella reconhecendo cada detalhe das bolsas. "São bolsas que são bem cuidadas, não têm um ano, têm cinco, dez anos", disse Ceará.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko