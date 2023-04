Reprodução/Marcelo Cortes Ex-camisa 10 do Flamengo reestreia como comentarista da TV Globo

Após um corte gigantesco no departamento de Esportes, que dizimou narradores, apresentadores e repórteres, a Globo acaba de anunciar seu primeiro reforço pós-apocalipse: Diego Ribas, ex-camisa 10 do Flamengo. O ex-jogador é o mais novo comentarista esportivo após um trabalho freelancer no final do ano passado.







O ex-jogador, que já figurou na 28ª posição entre os maiores ídolos de futebol da história do Flamengo, reestreia como comentarista na Globo na próxima quarta-feira (19). Diego Ribas, que anteriormente foi comentarista da Copa do Mundo de 2022, agora atuará nas transmissões da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Em sua estreia, Diego se juntará ao narrador Luis Roberto e ao comentarista Júnior, às 21h30, e fará suas análises justamente na partida do clube que o consagrou, o Flamengo, que enfrentará o Nublense pela segunda rodada do Grupo A da Copa Conmebol Libertadores.

"Será um prazer dar sequência a esta parceria que começou na Copa do Mundo. Me sinto muito bem com a oportunidade de voltar a comentar, usando noções de liderança que sempre valorizei em campo e todos os aspectos do jogo para levar conteúdo de qualidade para o público", disse Diego em comunicado.

"Estive há pouco tempo em campo jogando com e contra vários destes atletas, e isso vai ser fundamental para trazer comentários com autenticidade e a intimidade de quem está com todas essas sensações bem frescas na memória. Estou vivendo essa transição de carreira com muito entusiasmo e esse momento já faz parte da minha história", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

