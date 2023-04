Reprodução|Instagram Ex-jogador é envolvido em boatos com garota de programa

O ex-jogador e ex-treinador brasileiro, Athur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, se manifestou após ter imagem íntima vazada com uma garota de programa chamada Lays Paz.



Após Lays Paz publicar uma foto íntma com um de seus clientes, os internautas levantaram suspeitas de que poderia ser Zico nas imagens. Na ocasião, o homem aparecia com um emoji de máscara no rosto, e a garota disse ser um jogador de futebol aposentado.

Ainda que muitos acreditem ser Zico nas imagens, o mesmo afirmou que não conhece Lays e se incomodou com as comparações a ele feitas na internet.

"Como não sou eu (que se relacionou com a garota de programa), quem tem que se manifestar é quem está falando que sou eu e provar", disse.

Zico diz que os comentários das pessoas sobre o caso estão prejudicando sua imagem, ao passo que é casado com Sandra Sá há mais de 50 anos e tem três filhos.

"Vivemos, infelizmente, no país da mentira e as pessoas não estão nem aí para o mal que podem causar", ressaltou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko