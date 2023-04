Reprodução|boa forma Ex participante do Casamento às Cegas é capa da revista Boa Forma

Amanda Souza, participante do reality show Casamento às Cegas 2, produzido pela Netflix, é capa da nova edição da revista Boa Forma, e contou um pouco mais sobre o hate que recebe nas redes sociais, relacionamentos abusivos, carreiras e autoamor.





A consultora de moda, palestrante e influenciadora, Amanda Souza, foi acolhida pelo público quando seu parceiro no reality a deixou após vê-la pessoalmente e ficar visivelmente incomodado ao ver que ela é uma mulher gorda. O caso levantou um debate acalorado sobre gordofobia nas redes sociais.

Reprodução|boa forma Amanda Souza conta que foi educada para se olhar no espelho e se amar

Dando a volta por cima, cinco meses após a estreia do reality show, Amanda estampou a capa da nova edição da revista Boa Forma, quebrando diversos tabus em relação ao seu peso.

Amanda Souza contou que foi educada para se olhar no espelho e se amar: "Eu respeito meu corpo e gosto de mim assim. Se a pessoa me acha feia, é um problema dela, a beleza é relativa", disse.

Amanda ainda deixa uma grande lição sobre o amor próprio e como é importante apreciar suas próprias qualidades. "Eu praticamente vivi meus 36 anos em uma bolha de amor próprio, me ensinando a me gostar do jeito que sou", afirmou.

Ela disse que em poucos momentos de sua vida se questionou sobre sua beleza, e que respeita seu corpo e gosta de si mesma da forma que é.

Por fim, Amanda inspira diversas mulheres que enfrentam inseguranças com seus corpos, e hoje soma mais de 325 mil seguidores nas redes sociais. Em seu Twitter, a influenciadora demonstrou sua felicidade com a conquista de ser capa de uma revista.

Eu sempre procurei corpos como o meu nas capas de revista…

Hoje eu sou CAPA DE REVISTA ♥️ https://t.co/vFQlu3R8wd pic.twitter.com/ybSlWkpBZ5 — Amanda Souza | Casamento as Cegas 2 BR (@souamandasouzaa) April 12, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko