Reprodução|Instagram Ex-participante do BBB 23 saiu do Brasil após ser avisado que está fora da final do reality

Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato, saiu do Brasil nesta terça-feira (11). O lutador embarcou para a Flórida, nos Estados Unidos, após não ter mais compromissos com a Globo, como a final e reencontro dos participantes do BBB 23.

O lutador de jiu-jítsu e artes marciais mistas saiu do Brasil nesta semana e foi flagrado no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a caminho dos Estados Unidos.

Cara de Sapato revelou no Instagram que deixaria o país apenas durante um tempo. "Para quem estava na dúvida, estou indo ali em casa, mas volto já", disse.

Como o atleta foi eliminado do BBB 23, após forçar a participante mexicana Dania Mendez, automaticamente perdeu o direito de participar das demais atividades com todos os confinados do reality.



A emissora voltou atrás e não permitirá a presença de Guimê, Cara de Sapato e Bruno Gaga na final e na dinâmica de lavação de roupa suja do BBB 23. Enquanto Bruno apertou o botão de desistência, Guimê e Cara de Sapato foram eliminados por não cumprirem as regras do programa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko