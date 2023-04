Antônio Filho Ana Paula Mendes é demitida da Globo após direito à licença-maternidade









A apresentadora e editora-chefe do RJ2, Ana Paula Mendes, foi demitida da InterTV, afiliada da Globo em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, após quase 16 anos na emissora. Ela pegou férias e teve o direito à licença-maternidade após dar à luz João Mendes, seu filho com o delegado Alessandro Gabri. No entanto, quando retornou à empresa, recebeu o aviso de que havia sido dispensada.





No Instagram, a jornalista direcionou-se ao público para detalhar o ocorrido. "Minha despedida", lamentou nos Stories. A apresentadora admitiu que ficou surpresa com a decisão da empresa. "Quase 16 anos! Muito obrigada a você que me acompanhou nesta trajetória feliz na Inter TV. Que honra me permitir entrar na sua casa e levar a notícia até você. Os ciclos têm seu início, meio e fim. Nem sempre comandamos esses interstícios", desabafou em publicação.





Em contrapartida ao triste episódio, Ana Paula foi ovacionada com palavras de apoio dos seguidores e colegas de profissão nas dezenas de comentários que recebeu na publicação. Paulo Henrique Cardoso, que dividiu a apresentação do RJ1 com Ana em 2021, elogiou a trajetória da colega no post. "Você é grande demais, até mesmo pro lugar que te viu crescer. Obrigado por tantos ensinamentos. Voe ou descanse as asas. Você merece", homenageou.

Ela engravidou em março de 2021, mas anunciou dois meses depois que havia perdido o bebê. "Um pedacinho de mim se foi", revelou no programa ao vivo. A apresentadora ficou grávida novamente no início de 2022 e deu à luz em outubro.

Por ser contratada da InterTV, uma empresa afiliada da Globo, a demissão de Ana não faz parte da onda de cortes da emissora matriz, que já dispensou dezenas de profissionais do Jornalismo com altos salários entre terça (4) e quarta (5).

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho