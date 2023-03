Reprodução Carla Vilhena, Natália Deodato e Michelle Barros participaram do Bake Off Celebridades





Alerta de spoiler: este texto contém informações antecipadas sobre o reality show Bake Off Celebridades. Se você não quer saber a resposta apontada no título, recomendamos que encerre a leitura por aqui

Levar ao ar um reality show gravado inteiramente com meses de antecedência de sua exibição dá nisso: vazamento de informações. E como no SBT as fofocas não andam pelos corredores, elas voam, a coluna tomou conhecimento de quem se consagrou campeã da terceira temporada do Bake Off Celebridades, que foi inteiramente gravada em setembro de 2022. E você vai se surpreender com o resultado.





Até o momento, já foram exibidos dois episódios da competição. E assim como a coluna também já antecipou a você em setembro do ano passado, Camila Loures foi eliminada no segundo dia de gravações. Como vimos na TV, ela e o pagodeiro Pimpolho deixaram a competição no primeiro episódio , em uma eliminação dupla. Babi Xavier foi dispensada ao final do episódio exibido no último sábado (18).

Mas este texto aqui é para falar da campeã, então vamos dar o nome agora: Natália Deodato! Sim, a ex-BBB, que participou da 22ª edição do reality show da Globo, foi a vencedora da competição entre famosos do SBT.

Na semana passada, ela ficou entre os melhores confeiteiros do episódio, e apenas não ficou com o sonhado "avental azul" porque o cantor MC Davi teve um desempenho melhor, e ela acabou em segundo lugar no ranking entre os competidores.

Natália tem mostrado comprometimento com a disputa e tirou de letra o fato de seu ex-namorado, Eliezer Neto, também estar na competição. No primeiro episódio, ele chegou a perturbá-la durante a gravação, e a modelo desabafou, de maneira bem humorada, sobre o incômodo em ter que lidar com ele também dentro do reality do SBT.

Pelo que a coluna apurou, quem deve ser dispensada neste sábado (25) é a atriz Duda Reis, que não vem fazendo um bom trabalho na manipulação dos doces propostos por Beca Milano e Carlos Bertolazzi.

Até o momento, foram exibidos apenas dois episódios do Bake Off Celebridades, que deverá ter sua final veiculada somente em 6 de maio. Até o momento, seguem na disputa Barbara Fialho, Carla Vilhena, Dani Gondim, Duda Reis, Eliezer Neto, Gianne Albertoni, Helô Pinheiro, MC Davi, Michelle Barros, Natália Deodato, Rodrigo Capella, Thammy Miranda e Velson d'Souza.