Música no Fantástico: Bruna defende boy lixo pela 3ª vez no BBB 23

Cega de amor?

O caso mais famoso de defesa de Bruna dentro do reality foi com Gabriel Fop. Os dois formaram um casal assim que entraram no programa e o modelo tratava a atriz com desprezo e desrespeito. Um cenário com empurrões, sacudidas, apertos e falas desagradáveis foi muito visto na época em que o brother tóxico ainda estava no jogo.