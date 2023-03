Reprodução/Globo Tadeu Schmidt na formação do paredão deste domingo (5)





Tadeu Schmidt cometeu um erro na formação do paredão do último domingo (5) no BBB 23. Nesta semana, os brothers foram separados em dois grupos para distribuírem votos entre si e havia uma ordem pré-estabelecida para que suas escolhas fossem reveladas. Mas, em um deslize do apresentador, Gabriel recebeu a palavra para falar primeiro e indicaria que votaria em Larissa. Esperta, a personal trainer teve tempo de "recalcular a rota" para conseguir se livrar da berlinda e Marvvila acabou prejudicada.





O erro foi percebido por alguns internautas, que se posicionaram nas redes sociais para que a dinâmica fosse refeita. Um perfil identificado como Eduardo Miranda no Twitter, inclusive, fez um compilado com o momento da gafe de Tadeu Schmidt e comentários posteriores de outros brothers que confirmaram que o deslize influenciou na votação do paredão do BBB 23.

Entenda como foi a votação no domingo (5)

No grupo amarelo, em que aconteceu a confusão, a ordem de votação aberta era Sarah, Marvvila, Amanda, Larissa, Gabriel Santana, Cara de Sapato e Cezar. A psicóloga, então, votou na personal trainer. Já a cantora optou por indicar a médica, que retribuiu.

Neste momento, Larissa era a próxima a votar, mas Tadeu chamou Gabriel. "Tadeu, não sei se o público tava acompanhando, mas eu fiquei muito chateado nesse paredão de ter que votar em grupo. Então, eu falei para o grupo que esse seria meu último voto coletivo. A partir da semana que vem, eu não voto. Então, seguindo o que a gente conversou lá. Sendo uma das minhas últimas opções, meu voto vai na Lari...", falou o ator.

O jornalista, então, percebeu a gafe. "Parou, parou. Eu errei aqui. O voto é da Larissa, que é o número três. Me desculpem. Tudo bem, você ainda não revelou o seu voto”, disse Tadeu, sem ter notado que Gabriel chegou a mencionar Larissa.

A personal, que iria votar em Cezar Black, preferiu indicar Marvvila para garantir que pelo menos teria um empate de votos no grupo. Como seu maior aliado Fred é o líder da semana e seria o responsável pelo voto de minerva, a morena sabia que poderia escapar da berlinda.

"Então, agora pensando na dinâmica, que eu posso ir para o paredão. Meu voto é na Marvvila. Que, inclusive, eu fiz um auê essa semana porque eu não queria votar nela. Fui contra todo mundo do meu grupo, mas pensando que vão votar em mim. Meu voto é nela", justificou.

Marvvila, Key e Sarah Aline enfrentam paredão

Com a dinâmica do bate-e-volta, em que MC Guimê e Domitila se salvaram , o trio de sisters enfrentam o paredão desta semana. O resultado será divulgado nesta terça (7).



A coluna também entrou em contato com a Globo para saber se a berlinda será cancelada por conta da inferência de Tadeu. No entanto, a assessoria de imprensa da emissora ainda não respondeu aos questionamentos. Se caso o fará, a nota será atualizada.



*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.