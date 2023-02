Reprodução/Twitter Rafaella Santos deixa web chocada com diferença de corpo









A irmã do craque Neymar, Rafaella Santos, foi destaque da escola de samba Salgueiro. A influenciadora desfilou no último carro alegórico da quinta escola de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas a internet ficou impressionada com a diferença entre a foto postada pela modelo em seu Instagram e como ela é na vida real, sem filtros.







Em seu Instagram, Rafaella revelou a fantasia que usaria no Carnaval, e aproveitou para realçar suas curvas com muuuuuuita edição no Photoshop. Porém, diversos internautas repararam na diferença do corpo da influenciadora durante o desfile, o que fez as redes sociais ficar em choque com tamanha diferença.

"Todo mundo sabe que ela usa Photoshop”, comentou um internauta em sua rede social. "Totalmente diferente, nossa!", disse outra. "Desculpa, mas eu ri com a segunda foto", ironizou mais um.

Além disso, muitos usuários das redes sociais chegaram a comentar que também faltou o samba no pé da irmã do camisa 10. A modelo restringiu os comentários de suas fotos em relação ao Carnaval, deixando livre apenas para amigos.

Mesmo com todas as críticas, ela agradeceu por poder participar mais uma vez do desfile da escola e agradeceu o carinho que tiveram com ela. "Não é fácil, pois sempre requer um grande esforço, mas sempre vale muito a pena!", escreveu ela em seu Instagram.

Veja o vídeo abaixo com a performance questionável de Rafaella Santos na Sapucaí:





*Com a colaboração de Victória Rossi