Apresentadora da Band sofre crise em hospital após reação de injeção

A jornalista Carla Bigatto fez um desabafo e um alerta em suas redes sociais após passar por uma crise enquanto recebia uma medicação intravenosa no hospital. A reação que a apresentadora do 1001 perguntas, da Band, teve foi uma reação extrapiramidal, que se encaixa como uma crise de ansiedade antes mesmo de receber o remédio e tende a piorar durante a ingestão do medicamento.







"Parece que você não tem lugar no mundo: se está sentado, quer levantar. Se está em pé, sair correndo. Você passa a sentir toda a roupa encostando na sua pele (e isso incomoda MUITO). É como não estar cabendo na própria pele. Tenso demais", declarou Carla em seu Twitter.

A voz da Rádio Band News ainda relatou que descreveu ao médico que estava ficando agitada logo após ser medicada, e o médico a explicou que é uma reação considerada comum, principalmente em pacientes que tomam Plasil, Bromoprida e alguns tipos de remédios para enxaqueca. Além disso, apenas um entre dez pacientes têm essa reação.

"Triste saber só agora, aos 41 anos, que tem pelo menos duas ocasiões da minha infância (e outras tantas na vida adulta) aquela vontade de morrer ao estar internada nada mais era que uma reação cerebral evitável. Triste saber que sofri à toa (e tanta gente sofre todo dia)", continuou ela.

A reação que a jornalista acabou sofrendo atinge o sistema piramidal e extrapiramidal, responsáveis pelas cadeias de neurônios do Sistema Nervoso Central que comanda os movimentos do corpo. Quando ela é afetada pode ocorrer paralisia, perda de força e realçar os sintomas de agitação, como falta de controle, angústia, movimentos involuntários, alterações na fala, entre muitos outros.

Em alguns lugares, como na União Europeia, o uso de medicamentos (como o Plasil) foram restringidos por causa de seus efeitos colaterais.

A apresentadora ainda pediu para quem for tomar esse tipo de medicação, avisar ao médico ou enfermeiro que pode apresentar esse efeito colateral.

"Espero que você nunca passe por isso. Se já passou alguma vez, avise ao hospital quando lhe perguntarem sobre alergia a medicamentos. Esse efeito não é exatamente uma alergia, mas faz muito mal para quem já está vulnerável", finalizou ela sobre o trauma que passou.

*Com a colaboração de Victória Rossi