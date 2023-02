Reprodução/Instagram Yasmin Brunet desagrada por falta de samba no pé









A modelo Yasmin Brunet, filha da modelo Luiza Brunet, foi massacrada com uma enxurrada de críticas negativas por seu desfile vergonhoso pela escola de samba Grande Rio. Além de sua passagem pela avenida ter dividido opiniões, a modelo também chegou atrasada para a apresentação e precisou da ajuda da agremiação para subir no carro alegórico.







Mesmo com toda a beleza e com a fantasia composta por um top, uma calcinha de pedras e um costeiro vermelho, a internet não perdoou a falta de gingado da modelo. Alguns usuários do Twitter e Instagram enalteceram a beleza dela, já outros a reprovaram como musa.

"Yasmin Brunet mostrando que o DNA do samba falhou", escreveu uma internauta. "Yasmin Brunet é muito ruim de samba", declarou outra. "Gabriela Versiani e Yasmin Brunet realizando um samba culposo em plena Sapucaí, quando não há intenção de sambar", afirmou a terceira internauta.

Mesmo com as críticas sobre sua desenvoltura questionável, logo após o desfile a modelo contou como se sentiu com sua estreia na avenida.

"Incrível! Uma sensação indescritível, especial, e com certeza eu vou querer fazer mais vezes! Achei super legal e realmente é uma coisa que não tem como explicar! Você sente a energia de todo mundo ali. Minha mãe também me dizia que é indescritível", revelou a modelo à revista Quem.

*Com a colaboração de Victória Rossi