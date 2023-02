Reprodução/Youtube Vini Büttel participou de A Fazenda 14; sua projeção nacional ocorreu no De Férias com o Ex





Vini Büttel estava a caminho do Anhembi para curtir a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Carnaval de São Paulo e uma situação digna de roteiro de filme de terror aconteceu com ele nesta sexta-feira (18): foi assaltado, espancado e "apagado" por um homem. Resultado: ele se encontra internado em um hospital na região central da capital.





O empresário estava em um carro de aplicativo a caminho do sambódromo, mas o trajeto acabou fazendo o veículo ficar travado no trânsito ao se deparar com um bloco de Carnaval na região da Praça Roosevelt. Sem ter como fugir do congestionamento, o empresário decidiu sair e ir caminhando até uma rua onde pudesse solicitar outro motorista e, assim, chegar ao Anhembi.





Foi neste momento que um homem passou por ele e conseguiu subtrair o celular do bolso de sua calça. Vini se deu conta do furto, e logo virou para trás na tentativa de recuperar o aparelho, mas foi surpreendido pelo assaltante, que lhe aplicou um soco no rosto e o fez desmaiar na hora.

O ladrão levou telefone, Apple Watch, carteira. Todos os objetos de valor. Não sobrou nada. Ele foi socorrido e levado às pressas ao hospital, onde recebeu atendimento médico e os primeiros socorros.

Vini acordou somente na manhã deste sábado (18). Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia, hospital localizado no bairro Santa Cecília, e segundo informações obtidas pela coluna, ele deslocou o maxilar e está com o rosto muito machucado.



O ex-A Fazenda 14 já está em casa, sob os cuidados de sua família. Em comunicado emitido por sua equipe, consta um alerta para os amigos e parentes sobre as possibilidades de golpes que possam ser aplicados em seu nome, uma vez que o bandido está em posse de seus equipamentos.



O ex-participante era aguardado em dois camarotes do Anhembi, para os quais foi convidado, mas não conseguiu curtir a primeira noite de desfiles. Ele também iria ao Rio de Janeiro, mas passará os próximos dias se recuperando em casa.