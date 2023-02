Reprodução/Instagram Ana Maria Braga usou uma peruca loira com pontas rosadas no Mais Você





Ana Maria Braga fez a alegria dos fãs ao apresentar o Mais Você desta sexta-feira (17) em ritmo de Carnaval. E ela não poupou investimento na hora de calibrar o visual. Somente a peruca que usou no matinal da Globo já custou o equivalente a muitas fantasias completas para a folia.







Feita inteiramente com fios naturais, extraídos de cabeças humanas, o acessório de Ana é considerado um dos mais "econômicos" do mercado, já que sua extensão não é tão longa. Preparado para saber quanto custou? O equivalente a R$ 5 mil!

A peça foi produzida por Luiz Crispim, o peruqueiro mais requisitado entre as famosas. O trabalho foi feito em conjunto com Marcio Granado, responsável pelo stylist da apresentadora da Globo.

É importante frisar que Ana é uma das famosas mais entusiastas do uso de perucas na TV. Vira e mexe ela aparece no Mais Você com uma extensão capilar diferente, sempre para mudar o visual.

No ano passado, em sua participação no The Masked Singer Brasil, ela também recorreu a uma lace produzida por Luiz Crispim, que trabalha com famosas como Paolla Oliveira, Claudia Raia, Lexa, Viviane Araújo, Pocah, entre outras.