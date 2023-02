Sem audiência e sem carisma: 5 provas que o BBB 23 flopou

Baixa audiência

Há um mês no ar, o BBB 23 não conseguiu cativar o público e segue reduzindo o número de audiência. O reality está perdendo público até mesmo para reprises da TV Globo, como O Rei do Gado, no Vale a Pena Ver de Novo. Enquanto o programa bate 18,7 pontos, a novela chegou a 19,6 na Grande São Paulo. Além disso, outros fatores deixaram o programa de Boninho em baixa, como a falta de repercussão nas redes sociais. O BBB 23 foi comentado no Twitter uma média de 2,4 milhões de vezes, já as edições anteriores do reality chegaram a mais de 3,5 milhões de comentários e visualizações na web. Tudo por conta dos outros tópicos selecionados a seguir.