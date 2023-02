Reprodução A cantora Madonna, de 64 anos, surpreendeu pelo visual mais inchado com a face esticada no Grammy 2023





A aparência de Madonna no Grammy 2023, até agora, não saiu dos assuntos mais comentados da internet. Sua aparição na premiação, realizada em 5 de fevereiro, foi para apresentar os artistas Sam Smith e Kim Petras que performaram a canção Unholy. No entanto, a cantora acabou chamando a atenção do público pelo seu rosto irreconhecível.







Madonna vem há alguns anos tentando driblar o envelhecimento com procedimentos estéticos. Para a dermatologista Vivian Simões, a diva pode ter usado enxerto de gordura e preenchedores definitivos na face, que deram aspecto de inchaço ao invés de rejuvenescer.

O polimetilmetacrilato, o famoso PMMA, pode ter sido um dos produtos que a cantora pode ter usado para volumizar o rosto ou ainda o hidrogel, que tem viscosidade mais elevada e é comercialmente chamado de Aqualift. O ácido hialurônico em excesso também é outra opção.







Em vídeo, a médica explica: "Comparando com fotos anteriores vemos uma mudança muito grande. Não falo para depreciar nem nada, mas para mostrar o que ela fez". Vivian detalha que os procedimentos da artista parecem ser definitivos e que a tração exagerada da lateral do rosto de Madonna "denunciam" os possíveis procedimentos.

"Acredito que ela tenha feito procedimentos definitivos, com preenchedores definitivos, na região da bochecha e contorno do rosto, que aumentam o volume e dão impressão de mais gordura na região do rosto", termina.

Nas redes sociais, a rainha do pop chegou a desabafar sobre as críticas em relação a sua aparência. "Ao invés de focarem no que eu disse no meu discurso, que era sobre agradecer pela coragem de artistas como Sam Smith e Kim, muitas pessoas escolheram falar apenas sobre fotos close-up minhas tiradas com uma câmera de longas lente", escreveu.







A cantora ainda finalizou trazendo a público sua longa carreira, em que sempre sofreu com críticas por suas decisões artísticas e por sua aparência.



* Com a colaboração de Lívia Carvalho