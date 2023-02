Reprodução/Instagram Participante tem órgão sexual queimado no reality americano Largados e Pelados









O participante Sam Mouzer, do reality show Largados e Pelados, da Discovery, passou por momento de grande aflição em um dos últimos episódios do programa. Ele estava dormindo ao lado de uma fogueira para se aquecer contra o frio e teve o pênis queimado por um carvão.







Sam dormia ao lado de sua dupla, Lily, quando acabou sendo atingido pelo fogo e começou a gritar de dor. Ele foi atendido imediatamente pelos médicos do programa e, ao que se sabe, passa bem.

Os dois participantes do programa norte-americano estavam no Velho Oeste da América há vinte e um dias, desde que a nova temporada do programa começou a ser gravada.

A mais recente temporada do reality estreia no próximo domingo (19), os novos episódios de Largados e Pelados, onde Sam e Lily aparecem, é filmado na região do deserto do Novo México.

*Com a colaboração de Victória Rossi