Divulgação Paulinha Leão, conhecida como a nova Hebe Camargo da televisão brasileira

Conhecida como "Hebe do Maranhão", Paulinha Lobão, trocou as tardes de sábado do programa Algo Mais, da TV Difusora, afiliada do SBT para o Mistura Nossa, da TV Mirante, afiliada da Globo no Estado. Ela estava na antiga emissora há 22 anos.



Sempre antenada às tendências, Lobão produzia a atração com uma fórmula simples concebida por Hebe Camargo: uma revista eletrônica ao vivo, com convidados relevantes de diversos segmentos que a acompanhavam em uma bela conversa no sofá.

A nova atração da TV Mirante (Globo) será ao vivo, aos sábados, depois do Jornal Hoje, e antes do Caldeirão. Nos primeiros meses, Paulinha percorrerá várias cidades do Maranhão para mostrar a cultura e personalidades locais.

Em junho, o programa passa a ser de auditório, com uma superestrutura: um telão de LED que custou mais de R$ 1 milhão, e uma cozinha super equipada em que a apresentadora e convidados vão cozinhar juntos.

Paulinha, que almeja alcançar a rede nacional, sempre usou de seu carisma para atender a audiência e ajudar uma parcela significativa de seu público.



"O Algo Mais transformou a minha vida e a vida de muita gente. Nós temos um quadro social que se chama Caiu do Céu, onde a gente realiza os sonhos das pessoas, muito bacana. Então, o programa transforma a vida de muita gente, especialmente a minha vida", declarou a apresentadora, em recente entrevista à IstoÉ.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho