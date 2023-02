Reprodução Cueca do personagem Walter White vai a leilão por R$ 26 mil

Walter White, protagonista da série série Breaking Bad, terá leiloada a icônica cueca branca que usou durante algumas cenas da produção. A peça íntima que virou marca do personagem vai a leilão nos Estados Unidos, com o lance inicial de US$ 5 mil, o equivalente a R$ 26 mil na cotação atual.



Segundo informações do site TMZ, nesta segunda-feira (13), o Propstore, uma das maiores especialistas em leilões de peças de cinema e TV, conseguiu a peça e vários outros itens marcantes que podem interessar muitos fãs da série.



Não apenas a cueca de Walter White será leiloada, mas também os papéis que mostram o mapa que levam o historiador, Indiana Jones, ao Santo Graal no filme Indiana Jones A Última Cruzada (1989), serão leiloados a US$ 6 mil como lance inicial.

Além dos dois itens já estimados pelos adoradores de cinema, há ainda o vestido usado por Lisa Rinna e outro por Pamela Anderson usados no programa Dancing with the Stars.

Todos os leilões serão feitos de forma online e terão início nesta semana e se estenderá até o final do mês.

*Com a colaboração de Victória Rossi