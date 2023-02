Reprodução/Instagram Lucas Souza e Jojo Todynho travam uma briga sem fim nas redes sociais

E no meio de toda lavagem de roupa suja virtual, eis que a briga de Lucas Souza e Jojo Todynho ganhou um capítulo inusitado. Após todo o barraco que se estende desde quinta-feira (9), o ex-militar foi convidado Vip para o Ensaio da Anitta, em São Paulo, que rolou no último sábado (11). E o que isso tem a ver com toda a treta em torno do divórcio? Te explico agora!







As duas cantoras já foram grandes amigas no passado. Mas hoje não se suportam. Na verdade, as duas se afastaram em 2020, meses antes da funkeira entrar em A Fazenda 12. Anitta descobriu que Jojo estava vazando para a imprensa informações de sua vida privada e cortou relações com a cantora de Que Tiro Foi Esse?.

Agora você conseguiu captar a ironia nesta situação toda? Enquanto Jojo tenta a todo custo silenciar seu ex-marido, Lucas tem recebido apoio de pessoas que ele jamais imaginou por ter exposto traços nada louváveis do comportamento da funkeira.

Pode parecer estranho, mas figuras importantes da militância LGBTQIA+ têm procurado Lucas Souza para lhe oferecer apoio, mesmo ele sendo heterossexual, após expor que sua ex-mulher é homofóbica.

Um grande empresário, que no passado contratou Jojo para ser madrinha em um trio elétrico em uma Parada do Orgulho LGBTQIA+, confessou a Lucas que ficou horrorizado com alguns comportamentos da funkeira e nunca mais a acionou para nenhum trabalho. E ele ainda fez questão de avisar a outros contratantes do meio sobre os bastidores deste evento, para que eles também nunca mais a escalassem para nada.



Por mais que Lucas tenha sido ridicularizado por Jojo, ex-amigos famosos da funkeira que romperam com ela no passado começaram a procurar o ex-militar para demonstrar apoio. E a briga está longe de acabar.