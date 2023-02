Reprodução/Instagram Rei Charles e píncipe Harry

O mais recente coroado rei, Charles III, não escondeu a reação inusitada depois que um súdito o questionou sobre a possível volta de príncipe Harry à realeza. O vídeo que viralizou na web ocorreu enquanto o monarca cumprimentava as pessoas de Stanford Campus na universidade de East London.



Charles, de começo, não entendeu a pergunta feita pelo súdito e questionou mais uma vez sobre quem o homem se referia, e ele respondeu: "Seu filho, o príncipe Harry". O ex-marido de Lady Di caiu na gargalhada com a pergunta e saiu sem responder.



A reação inusitada se deu em meio a um debate que está tumultuando a realeza e quem acompanha essa trama. O tal debate fala sobre uma possível participação do príncipe Harry na coroação de seu pai, que acontecerá em maio.



O choque e o enigma que está se formando sobre a situação se dá por conta de todas as revelações dos bastidores do Palácio de Buckingham em que o príncipe em questão fez sua autobiografia, Spare, onde revelou diversas histórias e segredos sobre a família mais popular do Reino Unido.

A família real ainda não abordou o assunto e sem se preocuparem muito com a situação, apenas voltaram ao trabalho. De acordo com a revista People, o monarca deveria convidar o caçula para a cerimônia, que acontecerá dia 6 de maio na Abadia de Westminster, em Londres.

"É uma ocasião tão importante para Charles, e ele gostaria que seu filho estivesse na coroação para testemunhar. Ele gostaria de ter Harry de volta a família. Se eles não resolverem isso, a briga sempre será parte do reinado do rei e ele será o responsável por deixar a família desarticulada. Ele tem uma reputação de pai distante e seria terrível para ele continuar dessa forma", esclareceu a fonte.

Recentemente, em janeiro deste ano, Harry disse que não se comprometeria a comparecer à coroação de seu pai.

"Muita coisa pode acontecer entre agora e depois. Mas, você sabe, a porta sempre está aberta. A bola está do lado deles.Há muito a ser discutido, e eu realmente espero que eles estejam dispostos a sentar e conversar sobre isso", finaliza o príncipe.

*Com a colaboração de Victória Rossi