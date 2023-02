Reprodução/Instagram Ana Maria Braga tem entrevista fracassada com ex-BBB pela segunda vez

Pela segunda vez consecutiva nesta temporada do BBB 23, Ana Maria Braga fez uma entrevista problemática com a eliminada da semana do reality show da Globo durante o Mais Você. Em duas semanas a apresentadora conseguiu fazer com que o público se revoltasse com o que foi dito e recebeu duras críticas nas redes sociais.



A primeira derrapada foi com Gabriel Tavares, o Fop. Dentro da casa, o participante teve falas machistas, atitudes grosseiras, comportamentos preconceituosos e ar de deboche, o que causou uma má impressão do lado de fora, que o fez ganhar a fama de "tóxico". Mas, durante a entrevista, a apresentadora do Mais Você acabou passando a mão na cabeça do modelo, irritando a web.



Os telespectadores e internautas disseram que Ana Maria teria deixado Gabriel se fazer de vítima e que fingiu não ter visto tudo que o ex-brother fez no BBB 23. No vídeo de apresentação de Gabriel, no início do Mais Você, tentou justificar o comportamento abusivo do rapaz por ele ter sofrido bullying na adolescência, quando se considerava gordo por pesar 92 kg.

Ana Maria preferiu elogiar o novo visual do rapaz e enfatizou sua beleza duas vezes durante a entrevista. "Você sabe que arrasa, né?", e repetiu: "Você arrasa mesmo, de verdade".

O programa não notou o erro cometido com o segundo eliminado do BBB 23, e nesta semana voltou a derrapar ontem (8), ao entrevistar Tina Calamba. O caso ganhou grande repercussão e deixou a internet furiosa. Durante a conversa, a apresentadora ressaltou o fato da ex-participante do BBB 23 ser angolana e pediu que a produção colocasse algumas fotos do país africano na tela.

As imagens exibidas ao vivo e em rede nacional exploraram a pobreza, a fome, as guerras e massacres, enquanto a parte de paisagens naturais, centros comerciais, grandes praias e uma imensa cultura acabaram completamente ignorados.

A repercussão do programa chegou às redes sociais e deixou diversos internautas chocados com a situação. Alguns apontaram que, optar por mostrar imagens de tristeza e violência de um país africano é uma forma de racismo e ignorância.

Notando o constrangimento que havia tomado conto do café da manhã da loira, outros aspectos da Angola foram abordados, mas sem sucesso. Com mais uma tentativa de amenizar a situação, Ana Maria tentou explicar que as imagens colocadas eram pelo fato do pai de Tina ser militar e ter participado do conflito que arrasou a nação por quase três décadas, mas, mesmo assim, os telespectadores não perdoaram os erros do programa e da apresentadora.

*Com a Colaboração de Victória Rossi