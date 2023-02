Assédio?

Outro episódio nada bacana na curta biografia de Bruno no BBB 23 foi a insistência em beijar Gabriel Santana em uma festa. O ator global precisou pedir ajuda aos amigos por conta da persistência do brother, que não parava de agarrá-lo. Gabriel tentou ao máximo se desvincular do participante. No começo tentou ser simpático e levar na brincadeira, porém, ao longo da noite, foi perdendo a paciência, mas, mesmo assim tratou a situação sem muito alarde. Alguns fãs do programa chegaram a pedir a expulsão do atendente de farmácia, levantando a discussão sobre possível assédio.