Reprodução/Instagram Rafael Ilha recebe ordem de despejo

A Justiça de São Paulo determinou o despejo de Rafael Ilha de um apartamento no Morumbi, em São Paulo. A decisão foi tomada pela juíza Mônica Reis Lobo a pedido da ex-mulher do cantor, Fabiana Bejar.



O casal se casou em novembro de 2002 e se separou em 2010. No começo de 2015, em meio a uma briga na Justiça, os dois decidiram fazer um acordo por meio do qual ficou decidido que Fabiana desocuparia o apartamento de 103 m² que os dois haviam comprado na época de casados. Assim, o apartamento seria vendido e o valor dividido.



Porém, o cantor não seguiu o acordo e foi morar no imóvel. De acordo com o colunista Rogério Gentile, do UOL, ele alegou à Justiça que a ex-mulher não havia pagado as despesas do condomínio no período em que ela morou no apartamento após o divórcio e que corriam o risco de perder o imóvel por conta de um processo aberto pela administração do edifício.

O cantor ainda alegou que fez um acordo com o condomínio, e que começou a pagar a dívida de maneira parcelada. Por esse motivo, ele teria ficado sem dinheiro para bancar o aluguel do apartamento que estava e teve que se mudar para o apartamento que já era deles.

Fabiana respondeu no processo dizendo que ressarciu Rafael e que assumiu o pagamento das parcelas restantes.

"Ele deve respeitar o acordo firmado, ou seja, manter o imóvel livre", afirmou à Justiça o advogado de Fabiana, Fernando Barbosa.

A juíza, diante o ocorrido e diante o acordo, afirmou que o apartamento em questão tem que ser desocupado pelo cantor.

*Com a colaboração de Victória Rossi