Reprodução/Instagram Tom Brady não tem vida amorosa desde relacionamento com Gisele





Tom Brady, jogador de futebol americano de 45 anos, anunciou sua aposentadoria, recentemente, dos gramados da NFL. Separado da modelo Gisele Bündchen, o atleta está recusando todos os novos "contatinhos" e assumiu que quer dar um tempo na vida amorosa.

Fontes próximas ao ex-casal revelaram ao Page Six que a vida de Tom Brady mudou muito durante os últimos meses. Em outubro, eles anunciaram a separação depois de 13 anos juntos, uma vez que o casamento já estava passando por problemas.



Atualmente, o ex-quarterback quer apenas sossego. Segundo a fonte, o que não falta atrás do jogador são mulheres que querem sair com ele, inclusive "amigos dispostos a armar esses esquemas para ele".

"Ele não vai mais querer encontros casuais. Ele quer se estabelecer em vez de sair em encontros por aí", continuou a fonte. "Sua vida amorosa é inexistente desde que se separou de Gisele."

Para o Page Six, os informantes ainda alegaram que o astro se recusa a pegar geral. "Não, ele não está namorando ninguém formalmente agora. Seus amigos querem armar para ele, mas ele só pensa nas crianças", assegurou a fonte.

"Brady deu tudo o que tinha em sua última temporada na NFL, mas agora está pronto para dar tudo para sua família e sua nova vida. Seus filhos foram a razão pela qual ele tomou essa decisão. Ele nunca pensou que ele e Gisele iriam se divorciar. Ele não queria o divórcio."

Com o ex-jogador sem vontade de novos romances e flertes pela internet, a modelo e influenciadora eslovaca Veronika Rajek terá que dar uma segurada nas indiretas postadas para Tom em suas redes sociais.

A musa não esconde a paixão que tem pelo astro, mas ao que parece, ele nunca deu nenhuma moral a ela.

No período de crise no relacionamento da supermodelo e do jogador americano, fontes da imprensa internacional acreditam que parte do desentendimento do casal foi por conta da decisão de Brady ter desistido da aposentadoria. Já que alegou deixar o futebol americano em janeiro do ano passado e revogou a decisão em março. Atualmente, ele decidiu deixar os campos de vez.

Tom Brady e Gisele tiveram dois filhos, Benjamin (12) e Vívian (9). Além dos dois, Tom tem mais um filho, Jack (15) fruto de seu relacionamento rápido com Bridget Moynahan.

*Com a colaboração de Victória Rossi