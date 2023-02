Fábio Rocha/Globo Luci Pereira interpreta a diarista Creuza na novela Travessia

A atriz Luci Pereira, que está no ar como Creuza, em "Travessia", usou as redes sociais para denunciar um caso de xenofobia que ela sofreu quando estava a caminho de um supermercado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A atriz contou que abordada pelo homem, que começou a conversar com ela sobre a novela da TV Globo. Ele, então, perguntou de onde Luci era. Após a artista informar que era de Campinha Grande, na Paraíba, o homem disse: "Você devia voltar para lá, lá é sua terra. Você está fazendo o que aqui?".

Em seguida, ele desprezou o sotaque de Luci, questionando "como uma mulher que fala feio estava fazendo novela". Ela, então, relatou que o homem a xingou de vários nomes.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

No vídeo, Lucia ainda desabafou sobre outras ocasiões em que ouviu que só interpretava empregadas porque é nordestina, se fosse de outra região poderia fazer papeis diferentes. "Para mim, como atriz, o personagem que vier eu vou lá e faço. Eu estou fazendo o que gosto e ganhando para isso. Eu sobrevivo disso", falou ela.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente