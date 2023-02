Antonio Cruz/Agência Brasil Quebra da barragem da mina Córrego do Feijão, um dos maiores desastres ambientais do país, em Brumadinho (MG)

A Globo fechou contrato com Daniela Arbex, autora do livro Arrastados, e iniciou a pré-produção de uma série documental sobre os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, que cedeu em 25 de janeiro de 2019 e matou centenas de pessoas.



A coluna havia antecipado que a emissora estava irritada com a perda de oportunidades frente ao sucesso da produção da obra de Daniela Todo Dia a Mesma Noite, pela Netflix, sobre o incêndio da Boate Kiss. A trama se baseia no livro-reportagem sobre a tragédia que abateu a cidade de Santa Maria, em 2013, e homenageia os 242 mortos no incêndio.



De acordo com o jornal O Globo, Arrastados será uma série documental que deverá ter direção de Aly Muritiba, de O Caso Evandro, também do Globoplay.

Foram 270 pessoas mortas e milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração despejados na bacia do Rio Paraopeba, no rompimento da barragem desativada da Mina do Córrego do Feijão, explorada pela mineradora Vale. Três vítimas continuam desaparecidas.



Em seu livro, Daniela reconstitui as primeiras 96 horas após a catástrofe. Ela entrevistou sobreviventes, familiares das vítimas, bombeiros, médicos-legistas, policiais e moradores das áreas atingidas.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho