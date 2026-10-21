Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora argentina Mercedes Sosa

Mercedes Sosa foi uma figura gigante.

Usou a sua potente voz para cantar as agruras e os sofrimentos dos povos latino-americanos, mas, ao mesmo tempo, também deu esperança de que os sonhos podem ser realizados.

Aqui encerramos a seleção que fizemos de 20 dos seus maiores sucessos. Confiram.





Músicas

Inconsciente colectivo: composição de Charly García. Traz a temática da liberdade, da esperança e da vontade de construir algo novo e diferente.

A beleza da letra mostra o talento de Charly García como compositor.

Mercedes gravou essa música várias vezes. Há uma versão com a participação de Milton Nascimento e outra com o próprio Charly García.

Versos de destaque:

Nace una flor, todos los días sale el sol

de vez en cuando escuchas aquella voz.

Cómo de pan, gustosa de cantar,

en los aleros de la mente con las chicharras.

Al jardín de la República: composição de Virgilio Carmona. Uma zamba que homenageia a cidade de San Miguel de Tucumán, considerada o "Berço da Independência" e o "Jardim da República".

Foi de lá que partiram os primeiros gritos independentistas dos argentinos contra a Espanha.

Sua letra celebra em festa o local com dança, comida, vinho e música, que une a todos, sejam velhos ou jovens.

Versos de destaque:

Desde el norte traigo en el alma

La alegre zamba que canto aquí

Y que bailan los tucumanos

Con entusiasmo propio de allí

Cada cual sigue su pareja

Joven o viejo, de todo vi

El cosechero: composição de Ramón Ayala. Um chamamé que exalta o valor dos trabalhadores rurais, no caso os que se dedicam à colheita do algodão.

Mostra também o valor do trabalho daqueles que "com as mãos curtidas, deixam no algodão o seu coração".

Versos de destaque:

Algodón que se va, que se va, que se va

Plata blanda mojada de Luna y sudor

Un ranchito borracho de sueños y amor

Quiero yo

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Mercedes Sosa: a voz da América Latina





La maza: composição de Silvio Rodríguez. Essa canção questiona a existência da "maza"(marreta) sem a "cantera"(pedreira).

Sem a segunda, a primeira fica sem propósito.

É uma metáfora que mostra que a transformação, a construção de algo novo deve ser feito da união de forças distintas, tanto na arte como na militância.

Versos de destaque:

¿Qué cosa fuera?

¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?

Un amasijo hecho de cuerdas y tendones

Un revoltijo de carne con madera

Un instrumento sin mejores pretensiones

De lucecitas montadas para escena

Como la cigarra: composição de María Elena Walsh. Esse belo poema de María Elena Walsh trabalha a metáfora da cigarra como um sobrevivente, que mesmo derrotado se levanta para mais uma batalha.

A música serve de alento para todos aqueles que lutam diariamente por suas vidas, além de falar da resistência de quem foi obrigado a se exilar.

Versos de destaque:

Tantas veces me mataron, tantas veces me morí

Sin embargo, estoy aquí, resucitando

Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal

Porque me mató tan mal

Y seguí cantando

Cuando ya me empiece a quedar solo: composição de Charly García. É uma música que tem o olhar voltado para o envelhecimento, a solidão e a inexorável chegada da velhice, com todos seus percalços.

É curioso notar que Charly García compôs essa canção quando tinha 22 anos, o que mostra a genialidade do artista.

Versos de destaque:

Tendré los ojos muy lejos

Y un cigarrillo en la boca

El pecho dentro de un hueco

Y una gata medio loca

Un escenario vacío

Un libro muerto de pena

Un dibujo destruido

Y la caridad ajena

Aviso

É claro que, para aqueles que amam Mercedes, faltará nessa relação uma ou outra música.

Convido os leitores e leitoras a complementá-la, pois lindas canções na voz de Mercedes Sosa não faltam.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista Mercedes Sosa cantando Al Jardín de la República :

