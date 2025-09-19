Reprodução - frame de vídeo do YouTube Ricky Martín, o rei do pop latino

O cantor e compositor Ricky Martín é considerado, por muitos, o rei do pop latino.

Colecionador de centenas de prêmios na área musical, como o Grammy e o Billboard Latin Music Awards, ele acaba de ganhar mais um para sua galeria: o Latin Icon Award (Prêmio Ícone Latino).

A premiação, criada pela MTV, foi concedida em reconhecimento ao legado e à influência que ele exerce sobre os artistas latinos.





Menudo

Enrique Martín Morales nasceu em 1971, na véspera do Natal, em San Juan, capital de Porto Rico, uma ilha conhecida por sua tradição musical.

Ricky Martín, o nome artístico que adotou, iniciou sua carreira em 1983 no grupo Menudo, formado por adolescentes que, ao completarem 16 anos, eram substituídos por cantores mais jovens.

Foi assim que ele começou sua trajetória, e ao sair do grupo, empreendeu uma carreira vitoriosa, tornando-se o ex-Menudo de maior sucesso.

Hits

Sua carreira solo é repleta de sucessos, como "Livin' la Vida Loca", "María", "Canción Bonita" com Carlos Vives e "Vente Pa'Ca" com Maluma, entre outros.

Algumas de suas músicas, como "María", fizeram parte da trilha sonora da telenovela global Salsa e Merengue (1995), sendo a música de abertura.

Além disso, Ricky Martín foi o responsável por cantar "La Copa de la Vida", o hino da Copa do Mundo de Futebol de 1998, na França.

O evento foi assistido por um bilhão de pessoas ao redor do mundo.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor Ricky Martín





Entrevista

O cantor porto-riquenho tem visitado o Brasil com certa regularidade.

Em uma dessas visitas, o entrevistamos. A seguir, destacamos um pequeno trecho no qual ele responde se a música latina conquistou definitivamente seu lugar.

Confira:

As sementes que foram plantadas nas décadas passadas, principalmente por José Feliciano, Santana e Julio Iglesias, são bastante sólidas.

Mas ainda existem muitos estereótipos fora da América Latina, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e na Ásia.

Alguns veem esse som como algo étnico, sem compreendê-lo em sua totalidade.

Sempre procuro apresentar a seriedade que os componentes latino-americanos e seus ritmos possuem.

Durante muito tempo houve dois grupos: aqueles que diziam "na América Latina sou feliz, não preciso sair daqui, tenho dinheiro no bolso e estou tranquilo".

Por outro lado, havia os frustrados, aqueles cheios de traumas que achavam que não seriam aceitos.

Mas eu sempre acreditei que poderíamos ir muito além de nossas fronteiras. Felizmente, é o que está acontecendo.

Premiação

O prêmio recebido por Ricky Martín foi o primeiro dentro do histórico do MTV Video Music Awards.

Os organizadores justificaram a premiação pelo trabalho que o artista vem desenvolvendo, contribuindo de maneira fundamental para a chamada cultura pop.

Também é importante registrar que, além de músico, o artista é Embaixador Global da UNICEF e criou uma fundação para o combate ao tráfico de seres humanos e à escravidão moderna.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina



Assista ao videoclipe de Vente Pa'Ca com Ricky Martín e Maluma:

