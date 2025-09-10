A cantora cubana La Dame Blanche chega ao Brasil pela quarta vez.
Amanhã, a partir das 20 horas, ela fará um show no Sol y Sombra, espaço que fica no Bixiga (Rua Treze de Maio, 180), em São Paulo.
A música de La Dame Blanche é uma mistura sonora que reúne reggae, cumbia, hip hop, algo de electro e forte tradição da arte afro-cubana.
A artista
La Dame Blanche é o nome artístico de Yaité Ramos Rodriguez, nascida em 1974 na cidade de Pinar del Río, em Cuba.
Além de cantora, ela também é percursionista e flautista, tendo estudado flauta transversal na prestigiada Escola Nacional de Arte, em Havana.
A influência familiar foi importante na sua formação musical, pois é filha de Jesus "Aguaje" Ramos, diretor artístico e trombonista da Orquesta Buena Vista Social Club.
Aos vinte anos, fez parte do grupo Sabor a Miel, que tocava boleros, rumbas e músicas folclóricas de Cuba.
Quatro anos depois, em 1998, mudou-se para Paris e passou a integrar a banda Rumbana, formada por mulheres
Confira uma entrevista exclusiva que fizemos com La Dame Blanche.
Esta é a quarta vez que você se apresenta no Brasil. O que você acha da recepção do público brasileiro à sua música?
No Brasil, sempre tive um sentimento de solidariedade entre a minha música e os brasileiros, um contato muito palpável onde conseguimos nos entender e aproveitar a presença um do outro.
No Brasil, Cuba se tornou conhecida décadas atrás pelos músicos da Nova Trova Cubana, assim como por grupos como o Irakere e o Buena Vista Social Club, entre outros. O que os brasileiros precisam ouvir da sonoridade cubana atual?
A música cubana teve muitas evoluções. Hoje em dia, posso recomendar a vocês este novo gênero chamado Reparto , que há alguns anos também alimenta os dançarinos cubanos.
Quais são suas influências musicais?
Minhas influências musicais, além das grandes orquestras e figuras da música cubana, são bem variadas.
Sou apaixonada por grandes fontes musicais como o blues, o jazz e o funk, e estudei figuras icônicas como Nina Simone e Janis Joplin, até chegar ao hip hop com todas as suas variedades e personalidades.
Como você definiria sua música?
Se dependesse de mim, não a definiria, mas diria que é uma mistura de hip hop que tento colorir com ritmos e cantos latinos, afro-cubanos e urbanos.
Você escuta música brasileira? Quem você gosta de ouvir?
Sem dúvida. Gilberto Gil, Iza, Rincon Sapiência, Bia Ferreira, entre outrxs.
O que o público brasileiro pode esperar do show que você fará no Sol y Sombra?
Esperem por uma artista ansiosa para compartilhar sua música com todos seus segredos, esperando compartilhar sua energia com todo o carinho e que isso seja recíproco.
O que a inspirou a escolher o nome artístico La Dame Blanche?
O que me inspirou neste nome foi a provocação, a liberdade e o mistério que essa personagem carrega.
Discografia
La Dame Blanche lançou cinco álbuns, além de vários singles. Piratas (2014) foi o primeiro deles, lançado pela Wakan Tanka Record.
O segundo recebeu o nome de 2 (2016), também pela mesma gravadora.
O terceiro foi Bajo el mismo cielo (2018) com destaque para a faixa que dá título ao álbum, que contou com a participação do cantor e violonista espanhol Sergio Aguilera, que contribuiu para deixar a música com sabor de flamenco.
Também merece ser registrada a participação do rapper brasileiro Rincon Sapiência em "El Sumo Sacerdote".
Nessa faixa ele inicia com um rap em português, que se harmoniza com o rap cubano de La Dame Blanche. ELLA (2020), seu quarto álbum, é uma homenagem à sua mãe e a várias outras mulheres.
E seu trabalho mais recente, lançado em 2023, foi Atómica .
Show
A apresentação de La Dame Blanche, no Sol y Sombra, é uma boa oportunidade para conhecer outras faces da música de Cuba.
Será uma pequena mostra de que a musicalidade da ilha tem muito mais do que bolero e Nova Trova Cubana, ou o lindo repertório do Buena Vista Social Club.
Vale a pena conferir.
Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina
Assista o videoclipe Veneno :