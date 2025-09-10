Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora La Dame Blanche

A cantora cubana La Dame Blanche chega ao Brasil pela quarta vez.

Amanhã, a partir das 20 horas, ela fará um show no Sol y Sombra, espaço que fica no Bixiga (Rua Treze de Maio, 180), em São Paulo.

A música de La Dame Blanche é uma mistura sonora que reúne reggae, cumbia, hip hop, algo de electro e forte tradição da arte afro-cubana.





A artista

La Dame Blanche é o nome artístico de Yaité Ramos Rodriguez, nascida em 1974 na cidade de Pinar del Río, em Cuba.

Além de cantora, ela também é percursionista e flautista, tendo estudado flauta transversal na prestigiada Escola Nacional de Arte, em Havana.

A influência familiar foi importante na sua formação musical, pois é filha de Jesus "Aguaje" Ramos, diretor artístico e trombonista da Orquesta Buena Vista Social Club.

Aos vinte anos, fez parte do grupo Sabor a Miel, que tocava boleros, rumbas e músicas folclóricas de Cuba.

Quatro anos depois, em 1998, mudou-se para Paris e passou a integrar a banda Rumbana, formada por mulheres

Confira uma entrevista exclusiva que fizemos com La Dame Blanche.

Esta é a quarta vez que você se apresenta no Brasil. O que você acha da recepção do público brasileiro à sua música?

No Brasil, sempre tive um sentimento de solidariedade entre a minha música e os brasileiros, um contato muito palpável onde conseguimos nos entender e aproveitar a presença um do outro.

No Brasil, Cuba se tornou conhecida décadas atrás pelos músicos da Nova Trova Cubana, assim como por grupos como o Irakere e o Buena Vista Social Club, entre outros. O que os brasileiros precisam ouvir da sonoridade cubana atual?

A música cubana teve muitas evoluções. Hoje em dia, posso recomendar a vocês este novo gênero chamado Reparto , que há alguns anos também alimenta os dançarinos cubanos.

Quais são suas influências musicais?

Minhas influências musicais, além das grandes orquestras e figuras da música cubana, são bem variadas.

Sou apaixonada por grandes fontes musicais como o blues, o jazz e o funk, e estudei figuras icônicas como Nina Simone e Janis Joplin, até chegar ao hip hop com todas as suas variedades e personalidades.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Além de cantora também é flautista





Como você definiria sua música?

Se dependesse de mim, não a definiria, mas diria que é uma mistura de hip hop que tento colorir com ritmos e cantos latinos, afro-cubanos e urbanos.

Você escuta música brasileira? Quem você gosta de ouvir?

Sem dúvida. Gilberto Gil, Iza, Rincon Sapiência, Bia Ferreira, entre outrxs.

O que o público brasileiro pode esperar do show que você fará no Sol y Sombra?

Esperem por uma artista ansiosa para compartilhar sua música com todos seus segredos, esperando compartilhar sua energia com todo o carinho e que isso seja recíproco.

O que a inspirou a escolher o nome artístico La Dame Blanche?

O que me inspirou neste nome foi a provocação, a liberdade e o mistério que essa personagem carrega.

Discografia

La Dame Blanche lançou cinco álbuns, além de vários singles. Piratas (2014) foi o primeiro deles, lançado pela Wakan Tanka Record.

O segundo recebeu o nome de 2 (2016), também pela mesma gravadora.

O terceiro foi Bajo el mismo cielo (2018) com destaque para a faixa que dá título ao álbum, que contou com a participação do cantor e violonista espanhol Sergio Aguilera, que contribuiu para deixar a música com sabor de flamenco.

Também merece ser registrada a participação do rapper brasileiro Rincon Sapiência em "El Sumo Sacerdote".

Nessa faixa ele inicia com um rap em português, que se harmoniza com o rap cubano de La Dame Blanche. ELLA (2020), seu quarto álbum, é uma homenagem à sua mãe e a várias outras mulheres.

E seu trabalho mais recente, lançado em 2023, foi Atómica .

Reprodução - frame de vídeo do YouTube La Dame Blanche





Show

A apresentação de La Dame Blanche, no Sol y Sombra, é uma boa oportunidade para conhecer outras faces da música de Cuba.

Será uma pequena mostra de que a musicalidade da ilha tem muito mais do que bolero e Nova Trova Cubana, ou o lindo repertório do Buena Vista Social Club.

Vale a pena conferir.

Assista o videoclipe Veneno :