Reprodução de frame de vídeo no YouTube Liniers e Kevin Johansen

O cantor Kevin Johansen e o cartunista Liniers estão no Brasil para uma série de shows. Eles estiveram na última quarta no Rio de Janeiro, no Teatro Claro Rio; ontem, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre; e hoje (09/5) se apresentam no Teatro Bradesco, em São Paulo, às 20 horas.

Esse espetáculo, que faz parte de uma excursão mundial, apresenta um belo diálogo artístico das músicas de Johansen com as ilustrações de Liniers, que se incorporam ao cenário do espetáculo. Enquanto o primeiro canta e toca, o segundo vai traduzindo em atraentes imagens os sentimentos que as músicas despertam.

Influências

Kevin Johansen nasceu em Fairbanks, no Alasca, Estados Unidos, é filho de pai estadunidense e de mãe argentina. Viveu seus primeiros anos em San Diego, na Califórnia (EUA) e aos 12 anos se estabeleceu com a família na Argentina. De 1990 ao ano 2000 fixou residência em Nova York.

Essas andanças fizeram com que ele seja um artista que trafega com grande criatividade tanto pela língua inglesa como pela espanhola. Além disso, sua sonoridade é fruto desses encontros culturais, principalmente entre a música norte-americana (rock e pop) e uma grande variedade de ritmos latinos, sempre com um sofisticado toque de humor.

Em sua discografia podemos destacar os seguintes álbuns: The Nada (2000), Sur o no Sur (2002), City Zen (2004), Logo (2007), Kevin Johansen + The Nada + Liniers = Vivo en Buenos Aires (2010), Algo Ritmos (2019)e Bi (2012).

Liniers

O cartunista Ricardo Liniers Siri, ou simplesmente Liniers, nasceu em Buenos Aires. Seu traço está materializado em histórias em quadrinhos, cartuns e ilustrações em capas de discos, livros e cartazes.

Desde garoto se interessou por quadrinhos, recebendo influência de inúmeros artistas como Quino, criador de Mafalda, Goscinny e Uderzo, autores de Asterix, Héctor Germán Oesterheld, um dos criadores de O eternauta, entre outros.

O trabalho mais conhecido de Liniers é a série de quadrinhos Macanudo, palavra que poderíamos traduzir por bacana. Na Argentina é publicada pelo jornal La Nación. Aqui no Brasil a publicação, entre 2009 e 2011, foi pela Folha de S. Paulo.

Em Macanudo os personagem não são fixos e quase sempre fazem uma crítica social em busca de um mundo mais diverso. Boa parte da obra de Liniers está reunida em livros, sendo que muitos deles foram traduzidos para o português em edições lançadas pela Zarabatana, editora especializada em quadrinhos.

Reprodução de frame de vídeo no YouTube Jorge Drexler, Maria Gadú e Kevin Johansen





Amor ao Brasil

Kevin Johansen tem um carinho pelo Brasil, vindo com certa frequência ao país e construindo aqui um fiel grupo de seguidores.

Ele tem várias amizades brasileiras como, por exemplo, o músico Paulinho Moska, com quem já gravou alguns trabalhos, destacando-se a música "A Idade do Céu" (La Edad del Cielo). Também chegaram a desenvolver, no início da década de 2000, o projeto Mercosurf juntamente com o uruguaio Jorge Drexler.

Mas, talvez, a maior prova de amor de Johansen pelo Brasil foi a gravação da música "Mi Querido Brasil", com a participação de Maria Gadú e Jorge Drexler. Nela o nosso país é exaltado por suas cores, sabores, sua diversidade cultural e racial, sintetizada nestes versos do refrão:

Un amor de mil colores desde el ébano al marfil,

Mi querido Brasil, mi querido Brasil

Um show para todos e todas que amam a música latina.

Assista o vídeo de "Mi querido Brasil":