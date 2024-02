Divulgação Katia Wendt compartilha sua jornada no livro ‘O Jardim da Resiliência’





“Se eu pudesse ver meu futuro em uma bola de cristal quando eu tinha seis ou sete anos, talvez eu jamais acreditasse que tudo o que vivi desde então seria mesmo possível.”



Esse é um trecho inicial que resume a essência do livro ‘O Jardim da Resiliência’ de Katia Wendt, uma executiva de multinacional que teve que superar sozinha uma infância sofrida e sem recursos. A obra, que conta com distribuição física e digital da editora Labrador, será lançada no próximo dia 6 de março, às 19h, na Livraria da Vila do shopping JK Iguatemi.

De acordo com a autora, no livro ela compartilha a sua jornada de vida na qual enfrentou momentos de carência emocional e financeira. “Este livro é um testemunho da minha resiliência e determinação em superar adversidades. Ele serve como um farol de esperança e inspiração para aqueles que podem estar passando por desafios semelhantes, mostrando que é possível superar até mesmo as circunstâncias mais difíceis”, explica.





Nascida no interior do Paraná, Katia teve uma infância precária. Longe de sua mãe e sem saber quem era o seu pai, passou os seus primeiros anos de vida sob os cuidados de sua avó materna. Em sua adolescência foi morar com a mãe e seus dois irmãos, mas teve que enfrentar um relacionamento conflituoso em família. Com um espírito livre e independente, Katia decidiu investir em sua educação, pois sabia que esse seria o caminho para transformar o seu futuro.

“Parecia que esse era o único poder que eu tinha, o poder de tomar as rédeas do meu futuro, de ser a protagonista da minha história. E, para isso tudo acontecer, o que eu sentia que era certo fazer era focar nos estudos”, diz a autora em um trecho do livro.

Encruzilhadas

Em muitos momentos narrados no livro Katia se viu em encruzilhadas, tendo que escolher entre se colocar como uma vítima das circunstâncias ou em se empenhar para ser uma vencedora.

“Sempre fiz questão de pensar que eu tinha o poder de escolher entre ser uma vítima ou ser uma vencedora. As duas palavras começam com ‘v’ e essa letra nos mostra que sempre existem dois caminhos, mas me colocar no papel de vítima nunca foi uma opção para mim”, ressalta.

Morando no exterior há mais de dez anos, Kátia decidiu escrever suas memórias durante a pandemia da covid-19. “Em 2020, pela primeira vez o mundo parou e eu também. Foi nesse momento que comecei a recordar a minha história e senti que deveria compartilhar todo meu aprendizado em um livro. Sempre tive o sonho de conhecer mundo, morar fora do Brasil, ter uma casa linda e ser independente, mas naquela época tudo isso parecia muito distante diante da miséria financeira e emocional em que eu vivia”, relembra.

No livro a autora destaca também sua passagem pela universidade, período em que se tornou uma líder estudantil e representante da ala jovem de um partido político.

Conto de fada da vida real

Sempre analítica quanto ao seu futuro e de seus irmãos, a autora decidiu que precisava construir uma carreira que lhe proporcionasse segurança e um futuro promissor. Foi assim que começou a trabalhar na indústria farmacêutica.

Sua determinação e coragem levou Katia a atravessar o oceano Atlântico para conhecer seu grande amor. Como na história da Cinderela, ela encontrou seu príncipe encantado, mas na vida real os contos de fada são diferentes e a jovem precisou superar uma crise em seu relacionamento.

“Cada capítulo da minha história é uma celebração da nossa capacidade de crescer e se transformar diante das adversidades. Acredito que todos nós temos um jardim de resiliência dentro de nós e meu objetivo com este livro é ajudar os leitores a descobrir e cultivar o seu próprio jardim”, conclui a escritora.

Sobre a autora

Katia Wendt é brasileira, casada, mãe de quatro pets resgatados, é uma apaixonada por animais e natureza. Adotou o estilo de vida vegano há 13 anos. Com vasta vivência no exterior, já morou em quatro países diferentes e hoje reside no Panamá. Já visitou mais de 50 nações e segue determinada em viajar pelo mundo, o que sempre foi um de seus grandes sonhos. Executiva com mais de 20 anos de experiência, trilhou uma carreira internacional e conquistou prêmios globais trabalhando no avanço de tratamentos inovadores no combate ao câncer, alguns dos quais já são usados por pacientes do mundo todo. Também apoia pessoas que desejam realizar o sonho de explorar o mundo e viver no exterior, assim como ela tanto sonhava.